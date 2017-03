Contract Ebecilio bij FC Twente per direct ontbonden

16:24 – Kyle Ebecilio vertrekt per direct bij FC Twente, zo maakt de club donderdag bekend via de officiële website. De 23-jarige middenvelder was nog in het bezig van een verbintenis tot het einde van het seizoen. Zowel club als speler gaven aan meer verwacht te hebben van de periode van Ebecilio in Enschede.



Ebecilio kwam in de zomer van 2013 over van Arsenal, maar brak nooit echt door bij FC Twente. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Nottingham Forest en ADO Den Haag. Bij terugkeer in Enschede kreeg de middenvelder te maken met een blessure waardoor hij de start van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. In december werd Ebecilio teruggezet naar het beloftenelftal en kreeg hij te horen dat hij mocht uitkijken naar een nieuwe club.



Ebecilio, die dit seizoen alleen bij Jong FC Twente in actie kwam, laat weten dat hij hoopt snel een nieuwe club te vinden. "Natuurlijk had ik meer verwacht van mijn terugkeer bij FC Twente, zeker na mijn mooie eerste twee jaren bij de club. Het is anders gelopen en het is nu beter dat onze wegen scheiden. Ik ben fit en vol ambitie om mijn carrière een mooi vervolg te geven", besluit hij.