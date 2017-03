Sevilla blijft dankzij goal Iborra in het spoor van FC Barcelona

2 maart 2017 – Sevilla heeft donderdagavond in eigen huis goede zaken gedaan tegen Athletic Bilbao. Vicente Iborra maakte al na een kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege nadert Sevilla de nummer twee Real Madrid tot op één punt.



Sevilla kreeg na een kwartier een uitgelezen kans om op voorsprong te komen. De thuisploeg kreeg een strafschop toegewezen, maar Stevan Jovetic wist het buitenkansje niet te verzilveren. In de rebound was Iborra echter wel trefzeker: 1-0. De bezoekers gaven niet op en werden daarna enkele keren gevaarlijk. Raúl García zag zijn inzet de paal treffen.



Ook na rust zette Bilbao vol in op de gelijkmaker, maar doelman Sergio Rico wist keer op keer de voorsprong voor zijn ploeg te behouden. Uiteindelijk trok Sevilla de zege over de streep. Daardoor is het puntenverschil met nummer twee Real nog slechts één punt en het verschil met koploper FC Barcelona twee punten.