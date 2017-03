AZ na penalty's voorbij Cambuur en naar bekerfinale

2 maart 2017 – Vitesse weet wie het tegenover zich krijgt in De Kuip. Na een enerverende wedstrijd heeft AZ zich verzekerd van een finaleplek in de beker. Na 120 minuten was er nog niet gescoord, alleen een door de videoscheidsrechter afgekeurde goal. Penalty's moesten een winnaar aanwijzen en AZ was daarin de gelukkigste. Cambuur kan na een prachtige wedstrijd met opgeheven hoofd het toernooi verlaten.



Het Cambuur van trainersduo Sipke Hulshoff en Arne Slot trad aan in een 5-3-2 formatie en hield de linies dicht op elkaar. De ploeg uit Leeuwarden liet AZ vaak aan de bal, maar toonde met een snelle tegenstoot al vroeg dat het ook zelf gevaarlijk kon worden: Martijn Barto vond Sander van de Streek in kansrijke positie, maar de middenvelder kon nog net verdedigd worden door Derrick Luckassen.





AZ zette daar maar weinig tegenover: behalve schotjes van Fred Friday en Levi Garcia werden er geen kansen gecreëerd. Het was weer Cambuur dat een grote kans kreeg: Barto werd door een goede steekpass weggestuurd, maar werkte de bal naast. Het lukte AZ niet om het tempo op te voeren, en dit leek wel nodig om de hechte defensie van Cambuur kapot te spelen.



Voor rust kreeg AZ nog één kans: na een diepe bal legde Alireza Jahabakhsh de bal terug op Friday, maar die schoot voorlangs. Cambuur werd door veel meegereisde fans hartstochtelijk toegezongen en stond dus als een huis. De Herten gingen met een 0-0 tussenstand en een tevreden gevoel de kleedkamer in. John van den Brom zal een stuk minder tevreden zijn geweest en zal in de rust een donderspeech gegeven hebben.



Na rust ontbrandde het duel volledig en stapelden de kansen zich opeen. Na een goede voorzet van Mattias Johansson raakte Friday een meter of vijf van de goal de bal compleet verkeerd. Aan de andere kant had Jergé Hoefdraad een heerlijke pegel in huis, maar de redding van Tim Krul was zowaar nog mooier. De daaropvolgende corner kon Krul makkelijk vangen, waarop hij de bal snel gooide naar de opstomende Ridgeciano Haps. De linksback kreeg de bal, via Jahanbakhsh, bij Friday. De spits miste echter weer van dichtbij, hij stiftte op onbegrijpelijke wijze over.



De storm ging hierna enigszins liggen, en zodoende mocht Cambuur blijven hopen op een stunt. Het inbrengen van Joris van Overeem en Wout Weghorst zorgde ervoor dat AZ iets gevaarlijker werd, maar de verdediging van Cambuur bleef overeind. In de laatste minuut van de blessuretijd leek AZ dan toch de bevrijdende 1-0 te maken, toen Stijn Wuytens binnenkopte. Hier voorafgaand had Garcia echter Leonard Nienhuis geduwd, en dus keurde Kevin Blom na overleg met de videoscheidsrechter het doelpunt af.





Het feest van AZ ging dus niet door en het was na de reguliere speeltijd nog steeds 0-0. Zodoende moest er een verlenging en eventueel penalty's aan te pas komen om een winnaar te bepalen. AZ zette alles op alles en viel voortdurend aan in de verlenging, maar mede door puik keeperswerk van Nienhuis resulteerde dit niet in de openingstreffer. In de 112e minuut werd Rens van Eijden nog weggestuurd met een rode kaart voor het onderuithalen van een doorgebroken speler.



Ook na 120 minuten was er niet gescoord en dus moesten er penalty's genomen worden om de finalist bekend te maken. In de penaltyreeks bleek AZ de gelukkige. Na een missers van Jahanbakhsh, Robbert Schilder, Johansson en Jurjan Mannes scoorde Weghorst en stopte Krul de penalty van Barto. AZ neemt het op 30 april op tegen Vitesse in de finale van de beker.