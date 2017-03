Torres 'stabiel en bij bewustzijn' na zware hoofdblessure

2 maart 2017 – Fernando Torres moet een nacht in het ziekenhuis verblijven nadat hij tijdens de wedstrijd van Atlético Madrid tegen Deportivo La Coruña een ogenschijnlijk zware hoofdblessure opliep. De club meldt via Twitter dat de spits inmiddels wel weer aanspreekbaar is.



Torres bleef na een botsing roerloos liggen en zijn ploeggenoten hadden direct door dat het ernstig was. De Spanjaard werd na behandeling op het veld met een nekbrace de ambulance in gedragen. Vanwege zijn zware hoofdblessure moet Torres een nacht in het ziekenhuis verblijven, zo meldt de club. Wel is hij stabiel en bij bewustzijn. Vrijdagochtend ondergaat hij enkele testen om de ernst van de blessure te bepalen.



Diego Simeone liet na afloop op de persconferentie weten erg geschrokken te zijn van het incident. "We zijn heel erg bezorgd over de situatie van Fernando. Ik hoorde dat hij ook iets met zijn nek had", reageerde de trainer.