Heldenrol Krul: "Mensen verwachten dat ik er een paar pak"

0:06 – Tim Krul was donderdagavond in de bekerfinale de held van AZ. De van Newcastle United gehuurde doelman stopte de strafschop van Martijn Barto en bezorgde de Alkmaarders zo een plaats in de finale van het KNVB-bekertoernooi.



"Nu mag ik wel juichen", lachte Krul direct na afloop tegenover FOX Sports. De doelman zag in de laatste minuut van de officiële speeltijd een goal van AZ afgekeurd worden na een besluit van de videoscheidsrechter. "Dat doelpunt heb ik nog niet teruggezien, maar ik vind dat wij hoe dan ook verdiend hebben gewonnen. We hebben heel veel kansen gecreëerd. Dit bracht heel veel spanning met zich mee. Het is een heel lange rit geweest na mijn blessure, we hebben een paar moeilijke weken gehad en om het dan zo af te sluiten is fantastisch."



Vlak voordat Barto de strafschop ging nemen, probeerde Krul hem in de war te brengen door de interactie met het publiek aan te gaan. "Ik denk dat het zeker is gelukt. Vlak voordat hij schoot keek hij naar me en wist ik dat ik hem had. Dit is echt een heerlijk gevoel", vertelt de doelman, die zegt dat er wel enige druk op stond. "Door wat er in Brazilië is gebeurd verwacht iedereen dat ik er nu weer een paar pak. Ik hoop dat ik nu over het dode punt heen ben. Nu moeten we gas gaan geven."