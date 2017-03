ADO vangt bot: schorsing Beugelsdijk blijft staan

10:28 – ADO Den Haag en Tom Beugelsdijk hebben nul op het rekest gekregen. De centrale verdediger heeft te horen gekregen dat de tuchtcommissie de schorsing van drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) laat staan. De aanklager eiste donderdagavond bij de zaak rond Beugelsdijk zelfs nog drie wedstrijden onvoorwaardelijk, zo meldt ADO.



Het niet akkoord gaan van ADO heeft dus niet zijn vruchten afgeworpen. Mogelijk gaat de Haagse club in beroep. Op de clubwebsite geeft de club uit de Residentieclub aan dat dit nog in beraad is. Tekent ADO daadwerkelijk beroep aan, dan wordt de straf opgeschort en kan Beugelsdijk komende zondag in actie komen tegen FC Utrecht (uit).



Beugelsdijk werd op basis van tv-beelden geschorst na het duel met FC Twente (1-1), waarin hij een slaande beweging zou hebben gemaakt richting Joachim Andersen. Mocht ADO niet in beroep gaan, dan mist de verdediger naast het uitduel met Utrecht ook de thuiswedstrijd tegen NEC.