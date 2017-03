Viergever waarschijnlijk nog niet terug, Sinkgraven wel

13:25 – Peter Bosz heeft vooralsnog een streep gezet door de naam van Nick Viergever, voor de eredivisiewedstrijd tegen FC Groningen (uit). De verdediger is herstellende van een liesblessure en hij lijkt niet tijdig fit te zijn voor het duel van zondag in het Noordlease Stadion.



"Het lijkt mee te vallen, maar we zijn voorzichtig. Ik ga er niet van uit dat ik hem gebruik dit weekend", maakt trainer Peter Bosz duidelijk op de persconferentie voor het duel met Groningen. Daley Sinkgraven lijkt de wedstrijd, in tegenstelling tot Viergever, wel te halen. "Dat zag er goed uit. Daley heeft anderhalf uur meegetraind vandaag. Nu is het afwachten wat de reactie is", aldus Bosz.



Ajax staat nog steeds vijf punten achter Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij Sparta Rotterdam.