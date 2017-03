NEC en Heracles gaan knokken voor goed resultaat

16:32 – In de middenmoot van de Eredivisie wordt zondag (aftrap 16.45 uur) in Nijmegen de ontmoeting tussen NEC en Heracles Almelo afgewerkt. De Overijsselse club is met 28 punten de nummer tien van het klassement, NEC staat met drie punten minder op plaats twaalf. De Nijmeegse club verloor haar laatste vijf duels, maar coach Peter Hyballa blijft kalm.

Hyballa: "Blijven knokken voor ieder punt"

Stegeman waant zich nog niet veilig

"Volgens mij blijf ik er vrij rustig onder", aldus Hyballa op de clubwebsite. "Ik weet dat we er gewoon keihard voor moeten blijven werken, dat wisten we in het begin van het seizoen ook al. We wonnen na de winterstop weliswaar van Roda JC en Willem II, maar ook dat waren wedstrijden die we niet zomaar even wonnen en waarin we ook af en toe onder druk stonden. We zullen net zoals daarvoor blijven knokken voor ieder punt. Maar ik snap de zorgen natuurlijk wel. Als je vijf keer achter elkaar niet wint, of dat nou in Nederland, Schotland of Zimbabwe is, dan daalt de stemming bij iedereen die de club een warm hart toedraagt. Dat is voor ons ook niet lekker, maar we zitten nu eenmaal in deze situatie en volgens mij staan er ploegen onder ons die misschien nog wel grotere problemen hebben."Hyballa denkt dat NEC en Heracles gelijkwaardig zijn aan elkaar. "Heracles is zoals alle ploegen in het rechterrijtje wel met ons te vergelijken qua kracht. Bij hen zit het gevaar vooral voorin. Spelers als Kuwas en zeker ook Armenteros kunnen vanuit het niets een goal maken. Dat hebben we in Almelo ook gezien. Ik vond dat wij daar een prima wedstrijd hebben gespeeld, alleen verloren we wel met 2-0", besluit Hyballa, die niet kan beschikken over Jay-Roy Grot, terwijl Mikael Dyrestam een twijfelgeval is.Heracles-trainer John Stegeman heeft met zijn ploeg een marge van negen punten naar de rode streep, maar waant zich nog niet veilig. Over de opstelling tegen NEC laat de oefenmeester zich nog niet uit. "We gaan morgen nog tactisch trainen en dan beslissen we", zegt Stegeman op de officiële website van Heracles. "We hebben nog tien wedstrijden te gaan, we moeten eerst voldoende punten halen om helemaal weg te zijn van de onderste plaatsen. In eerste instantie gaat het om wedstrijden winnen, met meer zijn we nog niet bezig. We gaan knokken voor een goed resultaat tegen NEC."Stegeman mist Vincent Vermeij, Peter van Ooijen, Gor Agbaljan en Lerin Duarte. Mark-Jan Fledderus is op de weg terug, maar zit nog niet bij de selectie voor het treffen met NEC. "Dat gaat de goede kant op en daar zijn we erg blij mee. De komende weken gaan we proberen toe te werken naar wedstrijdminuten voor hem", vertelt Stegeman. Mart Bekhuis traint voor de rest van het seizoen mee met Heracles. De 19-jarige aanvaller speelde in het verleden al regelmatig voor Heracles Almelo 2.