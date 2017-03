Grosskreutz stopt na vechtpartij en breuk met Stuttgart

18:52 – Kevin Grosskreutz is gestopt met profvoetbal. VfB Stuttgart nam vrijdag afscheid van de 28-jarige verdediger, die kort daarna aankondigde zijn kicksen aan de wilgen te hangen. Grosskreutz belandde in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis na een vechtpartij.



"Ik wil niets meer met het voetbal te maken hebben", vertelde Grosskreutz, die het ziekenhuis inmiddels heeft verlaten, vrijdag op een persconferentie. "Ik heb een fout gemaakt en daarvan heb ik spijt", refereerde de speler aan het handgemeen van eerder deze week. De vechtpartij was voor VfB Stuttgart aanleiding om afscheid te nemen van Grosskreutz.



Stuttgart, de koploper in de Tweede Bundesliga, nam Grosskreutz ruim een jaar geleden over van Galatasaray. Daarvoor was hij actief bij Borussia Dortmund. De verdediger maakte in Dortmund een dusdanig goede indruk dat hij werd geselecteerd voor het WK 2014 in Brazilië. Op dat evenement werd hij wereldkampioen met Duitsland, al kwam hij zelf geen minuut in actie.