Memphis speelt met Lyon gelijk tegen Girondins Bordeaux

3 maart 2017 – Memphis Depay schitterde vorige week met twee doelpunten en een assist bij Olympique Lyon tegen FC Metz (5-0), maar kon vrijdag niet voortborduren op die vorm. Lyon speelde op bezoek bij Girondins Bordeaux met 1-1 gelijk.



Memphis begon in de basis bij Lyon, maar werd in de 84ste minuut naar de kant gehaald. Vijf minuten eerder was Lyon op 1-1 gekomen. Emanuel Mammana was daarvoor verantwoordelijk. De centrale verdediger kopte raak uit een vrije trap van Mathieu Valbuena. Valentin Vada had Bordeaux in de zestiende minuut op 1-0 gezet. De Argentijn schoof de bal in het doel op aangeven van François Kamano.



Met 47 punten, op ruime achterstand van de top-drie AS Monaco, Paris Saint-Germain en OGC Nice, is Lyon de nummer vier van Frankrijk. Bordeaux staat met vier punten minder op plaats vijf.