De Koning: "Gelijkspel met allure van overwinning"

3 maart 2017 – Ondanks een 0-1 voorsprong bij rust leek Go Ahead Eagles vrijdag de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 2-1 te gaan verliezen, maar in de slotfase tekende Leon de Kogel voor de 2-2 eindstand in het Abe Lenstra Stadion. Het voelt voor coach Hans de Koning als een zege.



De Koning vond Go Ahead in de eerste helft prima spelen. "We bleven op de been met positiespel en zochten de diepte. Daarin deden we het best wel aardig, maar dan zie je na rust dat Heerenveen zoveel kwaliteit heeft", aldus De Koning bij FOX Sports. "Het maakt me dan wel trots dat we ons na de 2-1 nog terug knokken tot 2-2. Het is een verdiend punt, dat we hard nodig hadden. Dit punt geeft een goed gevoel."



Na de 2-1 had De Koning verwacht dat Heerenveen door zou drukken. "Maar als je dan ziet hoe we het oppakken met elkaar en gelukkig scoorde De Kogel, dan is het een gelijkspel met de allure van een overwinning, zoals ik net iemand hoorde zeggen", besloot De Koning.