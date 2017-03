Roda-adviseur Vergoossen: "Typisch net niet-jaar bij PSV"

10:12 – Hoewel Sef Vergoossen als adviseur werkzaam is bij Roda JC, volgt hij de ontwikkeling bij PSV nog altijd op de voet. De voormalig coach van de Eindhovenaren ziet dat het dit seizoen niet het jaar is van PSV, dat volgens Vergoossen bezig is aan een 'net niet-jaar'.



De afgelopen twee seizoenen werd PSV landskampioen, maar dit seizoen komt de ploeg vooralsnog niet verder dan de derde plaats. "Nu is het allemaal nét niet, al kan ik me niet voorstellen dat ze in Eindhoven daar heel erg van in de war raken", spreekt Vergoossen tegen het Eindhovens Dagblad. "Ja, dat is het wat mij betreft. Het is echt zo'n typisch net niet-jaar bij PSV. Blessures op het verkeerde moment, een aantal ongelukkige gelijke spelen en net te veel spelers die de vereiste vorm net niet hebben. In de kampioensjaren bleven er van de veertien potentiële basisspelers altijd elf overeind. Nu waren het er voor de winterstop op een gegeven moment nog vier of vijf. Dat is niet genoeg en heeft zich ook vertaald naar mindere resultaten."



Vergoossen zag dat het het kampioensjaar de klad erin kwam bij PSV. "Dit is een proces dat voor aanvang van elk seizoen ontstaat en deels natuurlijk gaat. Je hebt alleen altijd met meerdere partijen te maken en als club niet alles voor het zeggen. Ik dacht dat PSV de zaken in de winterstop weer op de rit had gekregen en daar leek het ook op uit te draaien, maar ze hebben dit seizoen in Feyenoord hun meerdere moeten erkennen. Ik vind dat Feyenoord ook gewoon heel stabiel en sterk oogt. PSV voert in de zomer ongetwijfeld een aantal veranderingen door, maar het is nu nog vroeg om alles te kunnen evalueren. Er is nog van alles om voor te spelen."



PSV moet zich zaterdagavond zien te herstellen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC, de club waar Vergoossen nu werkzaam is. Hij beseft dat PSV het vaak lastig heeft met de ploeg uit Kerkrade. "Van mij mag dit verhaal nog wel even duren, hoewel ik het beste met PSV voor heb hoor."