Cambuur van Alkmaar naar Groesbeek: "Enorm contrast"

11:04 – Het contrast kan voor SC Cambuur in een paar dagen tijd bijna niet groter zijn. Donderdagavond speelde de ploeg de beladen halve finale van de KNVB Beker tegen AZ, die na strafschoppen verloren ging, en zondagmiddag moet het op bezoek bij Jupiler League-hekkensluiter Achilles '29. Trainer Sipke Hulshoff hoopt zijn ploeg op tijd klaar te hebben voor die ontmoeting.



Donderdagavond speelde Cambuur de kraker tegen AZ in Alkmaar, een paar dagen later reist de ploeg af naar Sportpark de Heikant. Hulshoff hoopt dat zijn spelers het kunnen opbrengen om ook tegen Achilles vol gas te geven. "Alle respect voor Achilles, maar het contrast met de halve finale van de beker is natuurlijk enorm", beseft de coach op de clubsite. "Het komt dus aan op karakter, op mentaliteit. Onze jongens hebben laten zien dat ze dat hebben. Wij moeten dan ook gewoon winnen. Hoe maakt even niet uit."



Hulshoff sluit niet uit dat hij zijn basisploeg om meerdere plekken gaat wijzigen. "We hebben heel veel gegeven in de 120 minuten officiële speeltijd tegen AZ. De kans is dan ook aanwezig dat we een aantal frisse, fitte jongens in het team gaan brengen", aldus Hulshoff, die ondanks de uitschakeling in de beker trots is op zijn club. "Als je ziet hoe onze supporters donderdagavond de sfeer hebben gemaakt en de jongens op het veld hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Dat is echt fantastisch. We kunnen dan ook niemand iets verwijten. En één ding is zeker: niemand zal in de Play-Offs graag tegen ons willen spelen."



Als Cambuur zondag wint in Groesbeek, stijgt het naar de gedeelde vierde plaats.