Zeven kandidaten voor opvolging Luis Enrique bij Barça

Vorige week werd duidelijk dat één van de meest begeerde trainersstoeltjes in de voetbalwereld na dit seizoen vrijkomt. Luis Enrique zwaait komende zomer na een dienstverband van drie seizoenen en acht prijzen (mogelijk plus drie) af bij FC Barcelona en dus is het speculeren over een opvolger van de voormalig middenvelder begonnen. Onder meer Ronald Koeman wordt als één van de belangrijkste kandidaten genoemd. FCUpdate.nl brengt een aantal mogelijke opvolgers van Enrique in kaart.



Jorge Sampaoli

De kans is groot dat op de burelen bij Barcelona de naam van Jorge Sampaoli bovenaan het lijstje met opvolgers van Enrique prijkt. In Spaanse media wordt de 56-jarige Argentijn al het gehele seizoen in verband gebracht met een zomertransfer naar Barcelona en vreemd is dat niet. De excentrieke coach, die er vernieuwde ideeën op nahoudt, presteert in zijn debuutseizoen bij Sevilla namelijk indrukwekkend goed. Sampaoli heeft van de Europa League-winnaar een ware machine gemaakt die samen met Real Madrid en Barcelona meestrijdt om de titel. Bovendien is de ploeg ook hard op weg naar de kwartfinales van de Champions League. Door die uitstekende prestaties, en zijn geweldige speelstijl en resultaten met de nationale ploeg van Chili, is Sampaoli volgens Spaanse media de droomkandidaat bij Barcelona, maar zelf houdt hij vooralsnog de boot af. "De vacature bij Barcelona? Deze vraag hoef ik niet te beantwoorden, omdat hij simpelweg niet bestaat", sprak de coach vrijdag. Bij Sevilla heeft de Argentijn nog een contract tot 2018. "Ik ben tot aan de dood verbonden aan het Sevilla-project."



Voordelen: bekend met Spaans voetbal, vernieuwende werkwijze, succes in La Liga

Nadelen: doorlopend contract, geen trainerservaring bij een absolute topclub



Ronald Koeman

Niet alleen Sampaoli is een voorname kandidaat voor de trainersfunctie bij Barcelona, ook de naam van Ronald Koeman wordt veelvuldig in verband gebracht met de functie in Camp Nou. De huidig coach van Everton heeft als voordeel dat hij de club goed kent, aangezien hij als speler en als assistent-trainer al werkzaam was bij de Blaugranas. Als hij komende zomer aangesteld wordt bij Barcelona, zou de cirkel rond zijn voor de Nederlander. Toch liet hij zich vrijdag niet uit de tent lokken toen hij tijdens een persconferentie van Everton werd gevraagd naar Barcelona. "Ieder woord die ik zeg over Barcelona is er een te veel. Ik hoef het daar niet over te hebben", sprak Koeman, die overigens 'steun' kreeg van trainer Giovanni van Bronckhorst. "Hij past in het rijtje om Enrique op te volgen, als je kijkt naar de trainers die Barcelona in de afgelopen jaren allemaal heeft gehad", sprak de coach van Feyenoord. Of Koeman een serieuze kandidaat is, zal uiteraard nog moeten blijken. In zijn nadeel spreekt het feit dat hij in Spanje door zijn periode bij Valencia geen al te beste naam heeft. In Mestalla werd hij in 2008 na een korte periode ontslagen.



Voordelen: kent de club, is populair bij de fans, successen behaald in Engeland

Nadelen: werkt in Engelse subtop, eerder gefaald bij Valencia



Ernesto Valverde

Koeman is niet de enige oud-speler van Barcelona die in beeld is, ook Ernesto Valverde wordt als mogelijke opvolger van Enrique genoemd. De 53-jarige Spanjaard was tussen 1988 en 1990 als spits actief bij de topclub en maakte na zijn actieve loopbaan naam als trainer in Spanje. De voormalig profspeler is al enkele seizoen de eindverantwoordelijke bij Athletic Bilbao, waarmee hij momenteel achtste staat in La Liga. De oud-trainer van Olympiakos, Villarreal en Valencia is bij Barcelona geen onbekende, aangezien bij met Bilbao in de zomer van 2015 afrekende met die club in de finale van de Spaanse Supercopa. Wil Barcelona als opvolger van Enrique een betrouwbare kandidaat die zijn sporen heeft verdiend in Spanje, dan lijkt Valverde over prima papieren te beschikken. Het is ook een pré voor Valverde dat hij net als Koeman deel uitmaakte van het Dream Team van Johan Cruijff. Tijdens zijn periode als coach draagt hij de filosofie van de legendarische nummer veertien nog altijd bij zich en is hij ook een fan van aanvallend voetbal. Dat zijn natuurlijk zaken die bij Barcelona zeer hoog in het vaandel staan.



Voordelen: veel ervaring in Spanje, geroutineerde coach, gerespecteerd in La Liga

Nadelen: voornamelijk werkzaam geweest bij één club (Bilbao), niet gewerkt bij topclub



Arsene Wenger

Het moet voor elke voetbalfan wennen zijn: Arsene Wenger die trainer is van een andere club dan Arsenal. Toch zou het komende zomer zomaar eens kunnen gebeuren dat de Fransman na twintig jaar de deur bij The Gunners definitief achter zich dichttrekt. Hij beschikt namelijk over een aflopend contract en de fans van de club lijken te opteren voor een frisse wind in het Emirates Stadium. Als Arsenal besluit afscheid te nemen van Wenger, dan gaat de coach waarschijnlijk aan een nieuwe trainersjob beginnen. De 67-jarige coach liet eerder namelijk weten nog niet klaar te zijn met de voetballerij. Hij hoopt echter langer bij Arsenal te kunnen blijven. "Mijn voorkeur is hetzelfde als altijd", sprak hij vrijdag. "Ik kijk niet naar banen bij andere clubs. Ik ben alleen maar gefocust op mijn persoonlijke groei. Ik wil een goede manager zijn, die altijd probeert om beter te worden en zichzelf opnieuw uit te vinden."



Voordelen: aflopend contract, aanhanger aanvallend voetbal, kent Europees topvoetbal goed

Nadelen: geen ervaring in Spanje, coach op leeftijd



Eusebio Sacristan

Jorge Sampaoli presteert geweldig door met Sevilla om de titel mee te strijden, maar ook de prestatie van Eusebio Sacristan mag er zijn. De 52-jarige oefenmeester bezet na 25 speelronden de vierde positie met Real Sociedad, waarmee hij vooralsnog onder meer Atlético Madrid voorblijft. Bovendien heeft de coach een cv dat op de kantoren van Camp Nou met enthousiasme zal worden bekeken. Hij was tussen 2003 en 2008 al assistent bij Barcelona en had tussen 2011 en 2015 Barcelona B onder zijn hoede. Nu hij het ook goed doet bij Sociedad, zou een nieuwe periode bij Barcelona niet onlogisch zijn voor Sacristan. Toch is hijzelf niet al te happig op de functie in Camp Nou. "Ik ben volledig gefocust op Sociedad en wil hier nog jaren werken", sprak hij tegen The Independent.



Voordelen: ervaring bij Barcelona, Spanjaard, succes in La Liga

Nadelen: doorlopend contract, niet happig op vertrek



Mauricio Pochettino

Het ligt niet erg voor de hand, maar ook Mauricio Pochettino zou de nieuwe trainer van FC Barcelona kunnen worden. De Argentijn timmert behoorlijk aan de weg in Engeland, waar hij in de Premier League een uitstekende naam heeft opgebouwd. Na twee uitstekend seizoenen bij Southampton vertrok hij in 2014 naar Tottenham Hotspur, waarmee hij zich tussen de gevestigde orde heeft genesteld in de Premier League. The Spurs staan momenteel knap tweede. Een overstap naar Barcelona zou niet onlogisch zijn, al heeft de voormalig verdediger in Spanje geen geweldige reputatie. Voor zijn periode bij Southampton werd hij namelijk ontslagen bij Espanyol, de buurman van Barcelona, toen hij eind 2012 slechts negen punten in dertien wedstrijden had behaald. Mogelijk vormt dat ontslag voor FC Barcelona een struikelblok om de landgenoot van Lionel Messi aan te trekken.



Voordelen: uitstekende naam in Engeland, ondanks jonge leeftijd de nodige ervaring

Nadelen: doorlopend contract, slecht einde bij Espanyol



Frank de Boer

Ten slotte noemen we de naam van Frank de Boer in dit artikel: een beetje chauvinisme kan geen kwaad. Net als landgenoot Koeman is De Boer geen onbekende bij de Spaanse topclub, aangezien hij tussen 1999 en 2003 het rood-blauwe shirt van Barcelona droeg. Wat dat betreft zou het niet vreemd zijn als Barcelona bij De Boer zou uitkomen, maar de kans lijkt desondanks klein dat de oud-trainer van Ajax wordt aangesteld. Met name vanwege zijn teleurstellende periode bij Internazionale, zijn eerste buitenlandse klus. In Milaan werd de coach al snel ontslagen en sindsdien wacht hij op een nieuwe baan. Een telefoontje van Barcelona zou voor De Boer een geschenk uit de hemel zijn, maar de club lijkt in te zetten op een grotere vis.



Voordelen: kent Barcelona-filosofie, aanhanger aanvallend spel

Nadelen: alleen in Nederland succes gehad, gefaald bij Inter, weinig trainerservaring



Door: Remco Jacobi



