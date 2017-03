'Europa' in zicht voor Willem II: "Dromen mag altijd"

14:28 – Door een sterke reeks is Willem II knap opgeklommen in de Eredivisie. De ploeg van Erwin van de Looi bezet inmiddels de negende positie en ziet dat de achtste positie, waar FC Twente momenteel staat, niet heel ver weg meer is. Stiekem droomt de club al van Europees voetbal.



"Dromen mag altijd. Dat is alleen maar mooi. Het zou geweldig zijn voor de club", lacht Dico Koppers in gesprek met Omroep Brabant. "Stel dat wij nog een paar keer verliezen, dan zak je meteen weer naar beneden. Daarom is het moeilijk om er over te praten. We hebben nu nog wel een paar overwinningen nodig. En daar gaan we gewoon voor", zegt Koppers, die met Willem II zaterdagavond tegen concurrente Twente speelt.



Trainer Erwin van de Looi durft nog niet aan Europees voetbal te denken. "Het is nog te vroeg om daarover te praten. We willen het maximale eruit halen. Dat is geen trainerspraat, dat is zoals ik erover denk. Ik heb als trainer ook Europees voetbal meegemaakt, dat is prachtig, maar het is echt nog te vroeg", blijft hij nuchter.