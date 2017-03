Onder Jonker krijgt Bazoer het vertrouwen bij Wolfsburg

15:04 – De komst van Andries Jonker als hoofdtrainer bij VfL Wolfsburg lijkt goed nieuws te zijn voor Riechedly Bazoer. De Nederlander, die afgelopen winter overgenomen werd van Ajax, begint zaterdagmiddag bij het debuut van Jonker namelijk in de basis tegen FSV Mainz 05.



Bazoer begon tot dusver één keer eerder in de basis bij Wolfsburg, maar werd toen tegen 1899 Hoffenheim al in de rust gewisseld. Zaterdagmiddag krijgt hij dus de kans om zich te bewijzen, in de wedstrijd tegen Mainz. Bazoer is niet de enige Nederlander die bij het debuut van Jonker in de basis begint, ook Jeffrey Bruma verschijnt aan de aftrap. Hij zat net als Bazoer vorige week nog op de bank bij Wolfsburg.



Net als Wolfsburg komt ook Bayern München zaterdagmiddag om 15.30 uur in actie in de Bundesliga. De ploeg speelt tegen 1.FC Köln en doet dat zonder Arjen Robben. De Nederlander zit op de bank.