Viergever definitief niet van de partij tegen Groningen

16:30 – Nick Viergever was een groot twijfelgeval voor de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Groningen en de verdediger kan zondagmiddag definitief niet in actie komen. Ajax maakt zaterdagmiddag bekend dat de vaste basisklant ontbreekt in de wedstrijdselectie.



Viergever moet het duel vanwege een liesblessure laten schieten. Mogelijk stelt trainer Peter Bosz Matthijs de Ligt als vervanger op. Het talent kwam vorige week al als invaller in het veld en zit wederom bij de wedstrijdselectie van Ajax. Ook Jairo Riedewald is van de partij, net als Heiko Westermann. Daley Sinkgraven is na een korte periode van afwezigheid weer terug in de selectie.



De volledige selectie van Ajax: Andre Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Matthijs de Ligt, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, David Neres, Bertrand Traoré, Amin Younes, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert.