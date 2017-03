Shakespeare leidt Leicester City ook langs Hull City

17:55 – Leicester City heeft ook haar tweede wedstrijd na het ontslag van succesmanager Claudio Ranieri, onder wiens leiding vorig seizoen verrassend de titel werd gepakt in de Premier League, gewonnen. Zaterdag won de ploeg van interim-manager Craig Shakespeare in het eigen King Power Stadium met 3-1 van Hull City. Maandag werd Liverpool in hetzelfde complex met dezelfde cijfers verslagen.



Leicester City kwam wel op achterstand tegen Hull City. Sam Clucas gleed in de veertiende minuut van dichtbij een voorzet in het doel namens de bezoekers. Christian Fuchs herstelde dertien minuten later de balans, door raak te schieten op aangeven van Jamie Vardy. In de tweede helft nam Leicester afstand van de bezoekers. Riyad Mahrez schoot de bal in de 59ste minuut vanaf de rand van het penaltygebied, na een aantal kapbewegingen, in het doel. Door een eigen goal van Tom Huddlestone in de slotfase werd het ook nog 3-1 voor Leicester, dat nu vijf punten boven de rode streep staat.



Met Erik Pieters en Bruno Martins Indi bij de eerste elf en Ibrahim Afellay als invaller hield Stoke City drie punten over aan de thuiswedstrijd tegen Middlesbrough, waar Marten de Roon in de basis stond. Voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic maakte met twee doelpunten in de eerste helft het verschil in Stoke-on-Trent (2-0). Ondanks een 1-2 achterstand won Swansea City in het eigen Liberty Stadium met 3-2 van Burnley FC. Op aangeven van Leroy Fer zette Fernando Llorente de Welshmen in de twaalfde minuut nog wel op 1-0, maar Andre Gray kantelde met twee treffers de score in het voordeel van Burnley. Dankzij Martin Olsson en opnieuw Llorente, die scoorde in de extra tijd, bleven de punten toch in Wales. Naast Fer verscheen ook Luciano Narsingh aan de aftrap namens Swansea.



Zonder de geblesseerde Virgil van Dijk maar met Jordy Clasie als invaller boekte Southampton een doelpuntrijke zege bij Watford FC, waar Daryl Janmaat en Nordin Amrabat afwezig waren. Het werd 3-4 voor The Saints op Vicarage Road. Voormalig eredivisiespeler Dusan Tadic (ex-Groningen en ex-Twente) had met één doelpunt en twee assists een groot aandeel in de driepunter van Southampton. Degradatiekandidaat Crystal Palace deed goede zaken met een 0-2 overwinning bij West Bromwich Albion, door goals van Wilfried Zaha en Andros Townsend in de tweede helft. Patrick van Aanholt was basisspeler bij Crystal Palace.