Benzema speelt hoofdrol bij afwezigheid Bale en Ronaldo

18:06 – Ondanks de aanvallende problemen heeft Real Madrid de uitwedstrijd tegen subtopper SD Eibar met ruime cijfers gewonnen. Het werd zaterdag in het Estadio Municipal de Ipurúa 1-4 voor de Spaanse grootmacht. Karim Benzema speelde met twee doelpunten en een assist een grote rol bij Real.



Gareth Bale, Alvaro Morata én Cristiano Ronaldo stonden niet tot de beschikking van Real-coach Zinedine Zidane voor het tripje naar Eibar. Bale en Morata hielden eerder deze week een schorsing over aan de ontmoeting met Las Palmas (3-3). In dat duel redde Ronaldo een punt voor Real, maar hij hield ook klachten over aan die partij. Om die reden was de Portugese vedette absent tegen Eibar.



Bij afwezigheid van Bale en Ronaldo werd Benzema tegen Eibar geflankeerd door Lucas Vázquez en Marco Asensio. De Franse spits had er na 25 minuten spelen in het Baskenland al twee inliggen. Benzema trof in de veertiende minuut voor de eerste keer doel. Hij scoorde in de rebound, na een voorzet van Asensio. Elf minuten later tikte hij een vrije trap van James Rodríguez in het doel. Benzema was vier minuten daarna zelf de aangever bij de 0-3 van James.



Asensio zorgde na een uur voor de 0-4 uit de tegenaanval. Daarbij raakte James eerst de paal, maar in de rebound had Asensio, zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder, wel succes. Rubén Peña redde met een doelpunt in de 72ste minuut de eer voor Eibar. Hij bepaalde de eindscore op 1-4.



Door de winst neemt Real de koppositie in La Liga weer over van FC Barcelona. De Catalaanse concurrent speelt later op de avond (aftrap 20.45 uur) nog wel thuis tegen Celta de Vigo. Na dit weekend heeft Real echter nog een duel tegoed ten opzichte van Barça.