Invaller Huntelaar verliest doelpuntrijk met Schalke 04

20:45 – Met Klaas-Jan Huntelaar als invaller heeft Schalke 04 de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach verloren. De ploeg van trainer Markus Weinzierl ging zaterdag met 4-2 onderuit in het westen van Duitsland.



Bij rust was de score nog in evenwicht. Fabian Johnson bracht Mönchengladbach in de 28ste minuut aan de leiding, tien minuten daarna zorgde Nabil Bentaleb uit een penalty voor evenwicht. Tussen de 64ste en 76ste minuut liep de thuisclub alsnog ruim weg bij de bezoekers uit Gelsenkirchen. Door goals van opnieuw Johnson, Oscar Wendt en Raffael werd het 4-1. Leon Goretzka deed in de slotfase nog iets terug voor Schalke.



Door het resultaat klimt Mönchengladbach naar de achtste plaats, het heeft 32 punten. Met vijf stuks minder staat Schalke op een tegenvallende dertiende plaats in de Bundesliga. Later deze maand staan Mönchengladbach en Schalke nog twee keer tegenover elkaar, dan in de achtste finales van de Europa League. De eerste ontmoeting is komende donderdag in Gelsenkirchen, de return volgt een week later in Mönchengladbach.