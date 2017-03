PEC Zwolle boekt soevereine overwinning op Vitesse

22:37 – PEC Zwolle heeft in eigen huis een knappe overwinning geboekt op Vitesse. Na een flitsende start in de eerste helft met twee vroege goals zat de club uit Overijssel op rozen. In de tweede helft kwam Vitesse sterker voor de dag, en wankelde Zwolle. De thuisclub rechtte echter haar rug en uiteindelijk werd er zonder al te veel problemen met 3-1 gewonnen.



Vitesse kende een heerlijke week, omdat het door dinsdagavond Sparta te verslaan de finale van de beker wist te bereiken. De club uit Arnhem zat wellicht nog een beetje met het hoofd in de wolken, want in het MAC3Park stadion keek het al na 20 minuten tegen een 2-0 achterstand aan.





Na een snelle aanval over rechts legde Bram van Polen in de 10e minuut goed terug op Mustafa Saymak, die knap binnenschoot vanaf het randje van het zestienmetergebied. Negen minuten later peerde Philippe Sandler de bal naar voren, en het leer maakte een rare stuit op het kunstgrasveld. Hierdoor maakte invalkeeper Michael Tørnes een inschatfout en kopte Nicolai Brock-Madsen met een knappe boogbal de 2-0 binnen.



Voor de openingstreffer van PEC was Vitesse ook al slordig bij een goede countermogelijkheid, toen Lewis Baker de foute keuze maakte. De Arnhemmers hadden dus totaal niet hun dag, en schotjes van Adnane Tighadouini, Milot Rashica en Kevin Diks brachten geen verandering in hun aanvallende onmacht. Zwolle speelde rustig de bal rond, gesteund door de comfortabele voorsprong. Zo werd op rustige wijze de eerste helft uitgespeeld. Met een 2-0 tussenstand en onder luid applaus van het thuispubliek zochten de spelers na 45 minuten de kleedkamers op.





De 15 minuten rust hadden de mannen van Henk Fraser goed gedaan. Vitesse kwam scherp uit de kleedkamer en had binnen drie minuten de aansluitingstreffer te pakken: nadat Mickey van der Hart een houdbare bal van Rashica niet goed verwerkte stond Ricky van Wolfswinkel namelijk op de goede plek. Het was ook direct bijna 2-2, toen Marvelous Nakamba Van Wolfswinkel vond. De spits had een mooie actie in huis en draaide zich knap vrij, maar zijn schot miste kracht. PEC had in de eerste helft niks te duchten van haar bezoekers, maar had dus bijna binnen enkele minuten de voorsprong uit handen gegeven.



Hierna was het weer de beurt aan Zwolle: Queensy Menig schoot na een knappe actie op de binnenkant van de paal. Helaas voor Zwolle vloog de bal keihard de andere kant op, uit de goal. Een minuut later kon het Zwolse publiek alsnog juichen: Danny Holla toonde weer eens aan een vrije trappen-specialist te zijn en schoot heerlijk de 3-1 tegen de touwen.





Zwolle had de voorsprong van twee goals dus weer te pakken, en kon deze enkele momenten later alweer bijna uitbreiden. De bal ging aan iedereen voorbij, en kwam voor de voeten van de opgestoomde Django Warmerdam. De linkspoot schoot echter gehaast over. Menig had vervolgens weer een goede actie in huis, en het was alleen aan Guram Kashia te danken dat Brock-Madsen niet zijn tweede van de avond maakte. Hierna wist Van der Hart vrij gemakkelijk een schot van Van Wolfswinkel te keren. De storm waarmee Vitesse de tweede helft begon leek helemaal te zijn gaan liggen.



PEC wist zonder grote kansen te incasseren de 3-1 voorsprong over de streep te trekken, en kan tevreden terugkijken op een mooie voetbalavond. Vitesse zag een mooie week eindigen in een deceptie, en zal met een hoop chagrijn de bus terug naar Arnhem ingaan.