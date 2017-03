Anastasiou: "Leek wel of we bang waren voor PSV"

9:22 – Roda JC ging zaterdagavond met 4-0 onderuit op bezoek bij PSV en volgens Yannis Anastasiou heeft zijn ploeg er weinig aan gedaan om het de Eindhovenaren lastig te maken. De trainer werd in de rust al boos over het vertoonde spel van Roda, maar ook dat mocht niet baten.



Twee van de vier doelpunten maakte PSV uit een standaardsituatie. "Standaardsituaties zijn normaal gesproken juist ons sterkste punt", reageert Anastasiou tegenover FOX Sports. "We waren niet scherp en niet agressief genoeg in de duels. Dat heeft het verschil gemaakt. We hebben het PSV veel te makkelijk gemaakt. We waren veel te lief."



"We toonden te veel respect naar PSV", vervolgt Anastasiou. "In de rust ben ik ook boos geworden. We deden helemaal niks. We moeten juist sterk zijn in de duels, maar die werden te vaak verloren. We moeten meer risico's nemen een veel meer durven. Er zat nauwelijks beweging in ons spel. Het leek wel of we bang waren voor PSV", besluit de trainer.