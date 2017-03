Maduro legt uit: "Faber mag mij niet opstellen van Nijland"

10:41 – Hedwiges Maduro krijgt dit seizoen geen kans om zich te bewijzen bij FC Groningen. De club wil af van het salaris van de routinier en dus kreeg de middenvelder al eerder te horen dat hij mag vertrekken. Bij De Tafel van Kees haalt Maduro uit naar zijn huidige werkgever.



Maduro ging eerder dit seizoen al naar de directie om verhaal te halen over zijn situatie. "Ik krijg dit seizoen geen eerlijke kans. Dat is een keuze van de club. Ze willen van me af om te kunnen bezuinigen. Ik ben uiteindelijk gebleven omdat een transfer niet doorging. Maar eigenlijk ben ik het hele jaar al niet in aanmerking gekomen om te spelen. Er zijn gesprekken geweest waarin Hans Nijland tegen Ernest Faber heeft gezegd dat hij mij niet mag opstellen", legt hij uit.



FC Groningen speelt zondagmiddag tegen Ajax en het feit dat hij op een wedstrijddag in de tv-studio zit is pijnlijk, vindt Maduro. "Dan weet je dat ook wanneer je tien ballen in de kruising schiet, je nog steeds niet geselecteerd zult worden. Het is een pijnlijke situatie. Ook voor de club want ze moeten me gewoon doorbetalen. En ik wil het liefst gewoon voetballen."