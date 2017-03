Reza verkoos studie boven voetbal: "Overmars bleef bellen"

12:02 – Reza Ghoochannejhad is dit seizoen één van de uitblinkers bij sc Heerenveen, maar dat had ook anders kunnen lopen. De aanvaller verkoos namelijk zijn studie boven het voetballen. Marc Overmars, destijds hoofd technische zaken bij Go Ahead Eagles, haalde hem toch over.



Bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees legt Reza uit waarom hij tot het besluit kwam. "Ik werd moe van de voetbalwereld. Niet van het spel zelf, maar vooral de randzaken. Dat beviel me niet zo en daarom besloot ik te gaan studeren. Ik vond het belangrijker om zelf de controle te hebben over mijn carrière. Daarom leverde ik mijn contract in. Ik heb een jaar rechten gestudeerd in Groningen en toen twee jaar in Amsterdam. Ik heb het niet afgemaakt, want uiteindelijk kon ik het niet meer combineren met voetballen", vertelt hij.



Dat de aanvaller weer was begonnen met voetballen, was te danken aan Overmars. "Hij heeft mij naar Go Ahead Eagles gehaald. Toen hij hoorde dat ik ging stoppen, bleef hij maar bellen en sms'en. Eerlijk gezegd was ik daar niet zo van gediend", herinnert Reza zich. "Maar op zijn aandringen besloot ik uiteindelijk een amateurcontract te tekenen bij Go Ahead Eagles. Maar wel alleen als ik verder kon met mijn studie en dat vond hij goed."