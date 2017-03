Kane ook tegen Everton van groot belang voor Tottenham

16:47 – Tottenham Hotspur houdt de titelrace in de Premier League spannend. De ploeg van Mauricio Pochettino boekte in eigen huis een 3-2 overwinning op het Everton van Ronald Koeman. Harry Kane liet met twee doelpunten opnieuw zien onmisbaar te zijn voor Tottenham.



Na twintig minuten kwam Tottenham Hotspur op voorsprong toen Kane van afstand raak schoot. Tien minuten later was de spits opnieuw trefzeker. Hij wist te profiteren van een fout van Morgan Schneiderlin. Lange tijd leek het bij 2-0 te gaan blijven, maar in de slotfase werd nog maar liefst driemaal gescoord. Romelu Lukaku bracht de spanning terug in de wedstrijd door oplettend te reageren op een foutje van Jan Vertonghen.



Met Vincent Janssen in de ploeg gekomen voor Kane ging Tottenham weer op zoek naar een doelpunt. Die treffer kwam er uiteindelijk via Dele Alli. Everton maakte opnieuw de aansluitingstreffer, ditmaal was Enner Valencia trefzeker, maar de gelijkmaker viel niet meer.



Door de zege heeft Tottenham Hotspur nu 56 punten, zeven minder dan koploper Chelsea. De nummer één van de Premier League komt maandag echter nog in actie tegen West Ham United.