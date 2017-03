Atlético Madrid beleeft eenvoudige middag tegen Valencia

18:21 – Na de nederlaag tegen FC Barcelona van afgelopen weekend en het gelijkspel tegen Deportivo la Coruna van eerder deze week heeft Atlético Madrid drie punten bijgeschreven in de Spaanse competitie. De ploeg van trainer Diego Simeone had zondag in het eigen Estadio Vicente Calderón een eenvoudige middag tegen Valencia en won met 3-0.



Al na tien minuten kwam Atlético op voorsprong tegen Valencia. Antoine Griezmann schoot de bal in het doel op aangeven van Koke. Kevin Gameiro zorgde vlak na de pauze na voorbereidend werk van Filipe Luis voor een verdubbeling van de Madrileense voorsprong. Met zijn tweede doelpunt van de middag was Griezmann in de 83ste minuut verantwoordelijk voor de 3-0 eindstand.



Atlético neemt door de overwinning de vierde plaats in La Liga weer over van Real Sociedad. De nummer vier van Spanje plaatst zich aan het einde van het seizoen voor de voorronde van de Champions League, waar de nummer vijf genoegen moet nemen met Europa League-voetbal.