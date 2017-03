Bosz: "Onana moet zichzelf niet in die situatie manoeuvreren"

19:46 – Peter Bosz legt de schuld van de tegentreffer die Ajax zondag kreeg in de uitwedstrijd tegen FC Groningen vooral bij André Onana. De goalie uit Kameroen nam buiten het penaltygebied te veel tijd om een afspeelmogelijkheid te vinden en werd daarop van achteren aangetikt door Bryan Linssen. Die kon vervolgens de 1-0 binnen schieten.



"Ik vind dat Onana zichzelf niet in die situatie moet manoeuvreren. Hij moet die bal al veel eerder 'wegperen', hij roept dit over zichzelf af", aldus Bosz bij de NOS. De coach van Ajax geeft wel kritiek op de beslissing van scheidsrechter Bas Nijhuis. "Maar goed, als het een overtreding is, moet Nijhuis uiteraard wel fluiten."



Koploper Feyenoord verloor eerder op de dag bij Sparta, maar Ajax profiteerde maar half van die misstap. Het verschil tussen beide teams is nu vier punten in Rotterdams voordeel. "We hebben twee punten verloren en dat hebben we volledig aan onszelf te wijten", mopperde Bosz. "De juiste scherpte was er niet om de bal snel rond te laten gaan en nog kregen we een aantal kansen, maar ook de scherpte in de afronding was er niet."