Jonker houdt rekening met lange absentie van Bruma

20:59 – Trainer Andries Jonker moet het bij VfL Wolfsburg mogelijk lange tijd stellen zonder Jeffrey Bruma. De Nederlandse verdediger liep zaterdag in de uitwedstrijd tegen FSV Mainz 05 (1-1) een knieblessure op. Een lange afwezigheid van Bruma zou ook slecht nieuws zijn voor Oranje-bondscoach Danny Blind.



"Het ziet er niet goed uit, maar we moeten de uitslag van de MRI-scan die maandag wordt gemaakt afwachten", aldus Jonker. Bruma, die PSV afgelopen zomer verruilde voor VfL Wolfsburg, begon op bezoek bij Mainz in de basis maar moest een kwartier voor het einde naar de kant.



Mocht Bruma inderdaad lang uitgeschakeld zijn, dan is dat ook een tegenvaller voor Blind. Oranje kan op 25 maart in het WK-kwalificatieduel in en met Bulgarije sowieso al niet beschikken over Virgil van Dijk, die de laatste tijd met Bruma het defensieve hart van het Nederlands elftal vormde.