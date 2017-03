Fernandez: "Meest vieze manier om bestolen te worden"

22:18 – Guyon Fernandez voelt zich bestolen. De spits van ADO Den Haag had zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht voor rust een penalty verdiend na een overtreding van Robin van der Meer, maar kreeg niets



"Je kan op meerdere manieren bestolen worden, maar dit is wel de meest vieze manier", baalt Fernandez bij Omroep West. "Je kan hier niets anders van maken. Beter dan dit krijg je ze niet. Als je hier geen penalty voor krijgt, wanneer dan wel?"



Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na afloop zijn fout toe. Fernandez: "Ik heb gehoord dat hij zijn excuses heeft aangeboden. De grensrechter heeft wel aangegeven dat het een penalty was. Of de communicatie was niet goed, of ze fluiten allemaal een andere wedstrijd. Mijn inziens valt hier niet over te twisten. Hij heeft wel meerdere rare beslissingen gemaakt en het is niet de eerste keer dat hij ter discussie staat. Wij maken ook fouten en die worden ook meteen afgestraft."