Immobile bezorgt Lazio zege op bezoek bij Bologna

Lazio is naar de vierde plaats in de Serie A gestegen. De Romeinse club won zondag, met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt in de basis, de uitwedstrijd tegen Bologna met 0-2.



Ciro Immobile was met twee doelpunten de grote man bij Lazio. De spits opende in de negende minuut de score met een kopbal uit een voorzet van Senad Lulic. Een kwartier voor tijd was hij trefzeker na een steekpass van Sergej Milinkovic-Savic. Immobile heeft nu zestien keer gescoord in dit Serie A-seizoen. In de slotfase was Lazio via invaller Alessandro Murgia nog dicht bij de 0-3, maar hij raakte de lat.



Lazio heeft nu 53 punten, waarmee het Atalanta Bergamo en Internazionale passeert op de ranglijst. Atalanta speelde eerder op de dag met 0-0 gelijk tegen Fiorentina, Inter haalde uit bij Cagliari (1-5). Lazio heeft vier punten minder dan de nummer drie Napoli, dat eerder dit weekend de kraker tegen nummer twee AS Roma (59 punten) won. Juventus is met 67 punten de koploper in Italië. De titelverdediger speelde deze speelronde met 1-1 gelijk bij Udinese.