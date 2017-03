Verratti wil blijven: "Droom om CL te winnen met PSG"

7:58 – Marco Verratti speelt wekelijks de pannen van het dak op het middenveld van Paris Saint-Germain en wordt daarom regelmatig in verband gebracht met diverse andere topclubs, maar lijkt 'gewoon' in Parijs te blijven. De Italiaanse middenvelder heeft aangegeven dat hij dat het liefst zou willen.



Verratti geeft aan dat hij bij PSG wil blijven, omdat hij zijn ambities daar ook kan realiseren. "Ik wil hier blijven. Ik ben onderdeel van een project waarvan er in Europa maar weinig zijn. Mijn droom is om hier, bij PSG, de Champions League te winnen", aldus Verratti tegenover Stade 2. Naast FC Barcelona wordt de middenvelder vaak in één adem genoemd met de Italiaanse top. Als Italiaan speelde de international gek genoeg nog geen minuut in de Serie A.



Blessures speelden Verratti dit seizoen geregeld parten, maar nu is hij weer helemaal fit. "Ik voel me weer helemaal goed. Ik kan gerust drie wedstrijden in een week spelen zonder fysieke problemen te krijgen of echt vermoeid te raken."