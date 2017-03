Nijhuis reageert: "Onana krijgt wel een tikje mee"

9:25 – Net als vorige week in de kraker tussen Feyenoord en PSV (2-1), toen hij een doelpunt goedkeurde op basis van de doellijntechnologie, speelde Bas Nijhuis ook een hoofdrol in de eredivisiewedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (1-1). Omdat de scheidsrechter geen overtreding van Bryan Linssen op doelman Andre Onana zag, bleek een punt het hoogst haalbare te zijn voor Ajax.



Na afloop van het duel tussen Groningen en Ajax ging het veelvuldig over het moment met Onana en Linssen. De keeper van Ajax kapte de aanvaller van Groningen uit, maar treuzelde te lang waardoor Linssen hem de bal alsnog kon ontfutselen. Toch raakte de aanvaller de keeper een beetje. "Ik heb de beelden drie keer teruggezien, ook vanaf de zijkant. Wat ik op het veld zie is dat Onana de bal verspeelt, dat Linssen hem goed afpakt en het doelpunt maakt. Achteraf zie je wel dat het linkerbeen van Onana wordt aangetikt. Wat dat betreft krijgt hij wel een tikje mee. Ik kan me voorstellen dat je hier wel voor een overtreding zou fluiten", zegt Nijhuis na het zien van de beelden tegen FOX Sports.



"Ik zag de situatie - je ziet dat hij de bal verspeelt - en zag ook geen protesten van de doelman en zijn medespelers. Ik dacht dat hij zichzelf in die positie bracht en liet daarom doorspelen. Maar als ik de beelden zie, dan zie ik dat Linssen met zijn linkerbeen de doelman raakte. Ik had hem beter kunnen affluiten. Daar bal je van, maar een doelman moet zichzelf ook niet in zo'n positie brengen. Ik fluit op basis van wat ik zie en dit kon ik niet zien."



Natuurlijk werd er achteraf door velen gewezen naar de videoscheidsrechter, die steeds populairder wordt. "Maar om het daar nou elke week over te hebben...", reageert Nijhuis. "Voor een scheidsrechter is het lastig om te zien, maar een videoscheidsrechter was hier nou eenmaal niet."