Guardiola heeft er hard hoofd in: "Chelsea niet te stoppen"

10:00 – Manchester City boekte zondag een 0-2 zege bij Sunderland, maar blijft nog tegen een achterstand van acht punten op koploper Chelsea aankijken. Manager Pep Guardiola verwacht niet dat zijn ploeg nog in de buurt kan komen van het ongenaakbare team van Antonio Conte.



Chelsea kan de voorsprong op Manchester City maandagavond tot elf punten (wel met een wedstrijd meer) vergroten, als het bij West Ham United wint te winnen. Man City kan de achterstand vervolgens op woensdag weer verkleinen, in de uitwedstrijd tegen Stoke City. "Het is jammer dat het gat met Chelsea zo groot is. Chelsea is niet te stoppen", aldus Guardiola tegen de BBC.



Het is een drukke week voor City. Woensdag treffen de Citizens dus Stoke, zaterdag is Middlesbrough de tegenstander in de kwartfinale van de FA Cup en voor de woensdag daarna staat de Champions League-return tegen AS Monaco gepland. "We spelen best aardig en dat levert resultaten op", zegt Guardiola. "Maar we zijn in een fase terechtgekomen waarin je alles moet winnen. Gebeurt dat niet, dan lig je eruit. Dat geldt voor alle competities."