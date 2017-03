Megadeal rond Britse uitzendrechten van CL uitgebreid

10:40 – BT Sport heeft in Groot-Brittannië de uitzendrechten voor de Champions League en de Europa tot 2021 verworven. De grote zendgemachtigde betaalt een slordige 1,39 miljard euro voor deze rechten.



BT Sport heeft de uitzendrechten voor de Europese clubcompetities sinds 2015 in handen. In 2013 werd er een deal gesloten ter waarde van 1,04 miljard euro, maar deze is nu weer uitgebreid en opgewaardeerd. BT Sport is een betaalde abonneeservice.



In Groot-Brittannië kijkt men uit naar het seizoen 2018/2019, omdat tegen die tijd vier ploegen van de vier grootste internationale competities toegelaten worden tot de Champions League. Engeland wordt dan dus vertegenwoordigd door vier ploegen.