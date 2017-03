Younes gelooft nog in de titel: "Ik doe er alles voor"

10:55 – Amin Younes beseft dat Ajax een grote kans heeft laten liggen om uitstekende zaken te doen in de kampioensrace. De Amsterdamse nummer twee liep door een 1-1 gelijkspel bij FC Groningen met één puntje in op koploper Feyenoord, dat met 1-0 bij Sparta verloor. Younes had graag gezien dat Ajax drie punten inliep, omdat ze dan alles in eigen hand hadden gehad.



"Het is jammer, ik sta hier nu wel met een kutgevoel", sprak Younes na afloop van de 1-1 in Groningen tegen Ajax TV. "We hadden op twee punten achterstand gestaan als we hadden gewonnen en hadden had dan in eigen hand gehad", verzucht de Duitser. "Maar er zijn nog veel belangrijke wedstrijden te spelen. We moeten deze wedstrijd tegen Groningen gewoon vergeten en doorgaan. Het was helaas niet goed van onze kant", stelt Younes. "Maar ik geloof nog in de titel. We hebben nog genoeg kansen om het verschil goed te maken. Ik ben heel positief. Ik wil kampioen worden en daar doe ik alles voor."



Younes raakte zelf de paal met een fraai schot, toen hij vanaf de linkerflank naar binnen sneed. "Zoals het hele seizoen al, miste ik een beetje het geluk. Als de bal een beetje naar binnen was, dan viel hij erin. De actie was goed, maar het leverde helaas geen doelpunt op. Dan heb je er niks aan. Maar ik blijf het altijd proberen, misschien gaat het donderdag beter", doelt Younes op de Europa League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen.



Younes lag zondag meermaals met scheidsrechter Bas Nijhuis in de clinch. "Ik snap dat het lastig is voor de scheidsrechter en wil er daarom niets over zeggen. Ik heb op het veld dingen tegen hem gezegd, daarna is het afgelopen. Ik wil de oorzaak ook niet zoeken bij de scheidsrechter. Daar ligt het niet aan, we hadden zelf moeten winnen", besluit de Duitser.