Wenger doet Sánchez-verhaal af als onzin, Özil nog niet fit

13:41 – De Engelse media waren de afgelopen dagen in rep en roer, omdat er iets voorgevallen zou zijn bij Arsenal. Er werd gezegd dat Alexis Sánchez afgelopen week na een conflict met zijn teamgenoten wegliep van de training. Manager Arsene Wenger stelt op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Bayern München van dinsdagavond echter dat er niets aan de hand is.



Op zijn perspraatje in aanloop naar 'Bayern' werd Wenger geconfronteerd met vragen over de situatie rond Sánchez. "Daar klopt helemaal niets van", reageerde de Fransman. "Het is complete onzin. Ik begrijp dat jullie de kranten moeten vullen en dat respecteren we ook, maar het is niet waar. Zo blijkt wel weer dat er wel eens zulke verhalen de ronde doen als je geen wedstrijden wint", aldus Wenger, die afgelopen weekend met Arsenal met 3-1 bij Liverpool verloor. "Mijn relatie met Alexis is goed, zoals met elke speler."



Özil

Wenger sprak zich ook uit over Mesut Özil, die de return tegen Bayern niet lijkt te halen. "Hij is komend weekend waarschijnlijk wel weer inzetbaar, maar hij is nu nog niet klaar om de selectie te zitten", aldus Wenger. Arsenal moet hopen op een wonder tegen Bayern, aangezien het eerste duel in München met 5-1 verloren werd.