"Willen volgend seizoen zeker vaker videoref inschakelen"

16:50 – Er is de afgelopen weken veel te doen geweest om de arbitrage op de Nederlandse velden. In de kraker tussen Feyenoord en PSV werd een doelpunt dankzij de doellijntechnologie toegekend en enkele dagen later werd een goal bij AZ tegen SC Cambuur in de beker afgekeurd met dank aan de videoscheidsrechter. De technologische hulpmiddelen smaken naar meer bij de voetbalbond.



Dat stelt directeur voetbalzaken Gijs de Jong in een interview op de website van de KNVB. De bond heeft veel contact met spelregelcommissie IFAB, stelt De Jong. "We willen volgend seizoen zeker meer de videoscheidsrechter inschakelen. En zelfs over het ophangen van meer doellijntechnologie zijn we aan het nadenken en in gesprek. Maar dan heb je het over meer dan alleen verdere toestemming van IFAB/FIFA. Er hangen ook aanzienlijke kostenplaatjes aan."



Het gebruik van het zogenaamde Hawk Eye-systeem is prijzig, beseft De Jong. "De installatie van doellijntechnologie kost per stadion alleen aan apparatuur 300.000 euro. Dan heb ik het nog niet over onderhoud, bekabeling, bediening et cetera. Dat wordt een miljoeneninvestering voor de hele Eredivisie. Om de centrale videoarbitrage uit te breiden, moeten we de noodzakelijke centrale ruimte volledig optuigen, glasvezel realiseren, personeel opleiden, dat soort werk. Ook daar praat je over een serieuze investering waarvan ik nu geen precies bedrag durf te noemen."



Over wie de grote bedragen dan moet betalen, kan De Jong nu nog niets zeggen. "Daarover gaan we, als alle kosten bekend zijn en we toestemming van de IFAB hebben voor de videoref, in overleg met de clubs. De KNVB neemt hierover nooit een beslissing zonder de betrokken clubs. En wie dan betaalt? Dat spreken we met elkaar af. Het gaat erom wat je precies wil, wat het kost en wanneer er internationale toestemming is om verder te gaan."