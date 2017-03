Leeuwinnen boeken in Portugal fraaie zege op Zweden

17:57 – De Oranje Leeuwinnen hebben zich op de Algarve Cup prima gerevancheerd voor de nederlaag tegen Australië. Maandag slaagde de formatie van Sarina Wiegman er namelijk in om Zweden met 1-0 over de knie te leggen, dankzij een benutte strafschop van Mandy van den Berg.



De zege was verdiend, al viel er met name in de eerste helft weinig te genieten van beide ploegen. Na de pauze werd het aantrekkelijker en dat kwam ook door het inbrengen van Vivianne Miedema. De spits van Bayern München stichtte na rust vrijwel direct na haar wissel gevaar, door met een schot de paal te raken.



De ploeg van Wiegman maakte op basis van de tweede helft het meeste aanspraak op de zege en sloeg in de slotfase toe. Mandy van den Berg maakte de enige goal, door in de 78ste minuut een strafschop te verzilveren. De zege op de Olympisch finalist is de tweede overwinning van Oranje op de Algarve Cup, waar het team in de eerste speelronde al wist af te rekenen met China.