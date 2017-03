Chelsea krijgt West Ham United met moeite op de knieën

22:54 – De titel van Chelsea in de Premier League is weer een stapje dichterbij gekomen. In de 27ste speelronde van de Engelse competitie wist de succesformatie van Antonio Conte op visite bij stadgenoot West Ham United met 1-2 te zegevieren, al ging het niet gemakkelijk. Door de zege heeft Chelsea het gat met Tottenham Hotspur tot tien punten vergroot.



Dat West Ham niet van plan was om de punten aan Chelsea cadeau te doen, bleek al in de openingsfase. De thuisformatie kwam aanvallend voor de dag en probeerde met name met hoge ballen richting Andy Carroll voor gevaar te zorgen. Dat lukte ook meermaals, maar toch was het Chelsea dat na 25 minuten de score opende. Eden Hazard was het eindstation van een geweldige counter, waarin Pedro Rodriguez en uitblinker N'Golo Kanté hoofdrollen vertolkten.



In het restant van de eerste helft waren Victor Moses en Pedro allebei dichtbij de tweede treffer van The Blues, maar pas na rust slaagde Chelsea er in om de marge te vergroten. Uit een hoekschop van Cesc Fabregas, die de voorkeur kreeg boven Nemanja Matic, werkte Diego Costa in vogelvrije positie de 0-2 in het doel. Ondanks de achterstand bleef West Ham het proberen en meermaals was het dicht bij de aansluitingstreffer, die er uiteindelijk ook kwam. Basisklant Manuel Lanzini knalde in blessuretijd de 1-2 langs Thibaut Courtois, maar die goal viel te laat om Chelsea echt pijn te doen.



Met nog elf wedstrijden te gaan heeft Chelsea nu een voorsprong van tien punten op naaste belager Tottenham Hotspur, waardoor de titel nu echt begint te lonken voor de ijzersterke formatie van Conte.