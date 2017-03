Atlético gaat de helft van een Mexicaanse club kopen

7:57 – Atlético Madrid gaat investeren in een Mexicaanse club. De Spaanse topclub wil beslag leggen op de helft van de aandelen van Atlético San Luis. Dat hebben Los Rojiblancos zelf bevestigd.



Atlético beschikt al over aandelen van de Indiase club Atlético de Kolkata en de Franse club RC Lens en gaat nu dus ook een deel van Atlético San Luis overnemen. De Madrileense club heeft aangegeven dat het bestuur heeft toegestemd met de oprichting van een zusterbedrijf, die voor honderd procent in handen is van Atlético en met de vinger in de pap zal roeren bij de buitenlandse clubs.



Het gebeurt steeds vaker de internationale topclubs een club uit het buitenland deels of volledig overnemen. Vorige week werd de overname van Cercle Brugge beklonken door AS Monaco.