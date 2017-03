Routinier Williams hoopt dat Koeman bij Everton blijft

8:11 – Ronald Koeman is een van de trainers die genoemd wordt als mogelijke opvolger van Luis Enrique bij FC Barcelona, maar Ashley Williams hoopt dat de Nederlandse trainer gewoon bij Everton zal blijven. De international van Wales is zeer te spreken over de werkwijze en voetbalideeën van onze landgenoot.



Williams hoopt dat Koeman Goodison Park niet gaat verruilen voor Camp Nou, waar hij als speler vroeger zo succesvol was. "Als ik voor mij persoonlijk en ook voor de andere jongens spreek, hopen we natuurlijk dat hij blijft", zegt Williams tegen Britse media. "Hij is hier een team aan het bouwen en mede daarom ziet de toekomst van Everton er rooskleurig uit. Dat zorgt ervoor dat we hem graag willen behouden", aldus de 32-jarige Welshman.



Maar toch: mocht Barça daadwerkelijk een optie zijn voor Koeman, dan zou hij wel eens op die trein kunnen stappen. "Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen ambities", realiseert Williams zich. "Ik kan daar verder weinig over zeggen. Ik kan alleen vertellen dat wij het heerlijk vinden om met hem te werken. Hij smeedt het team en het gaat hier goed", aldus de verdediger.



Everton staat momenteel vijf punten achter nummer zes Manchester United. Komende zaterdag komt West Bromwich Albion langs op Goodison Park.