Achilles '29 heeft slechts vier man voor volgend seizoen

9:34 – Achilles '29 staat met tien punten uit 28 speelronden kans- en roemloos onderaan in de Jupiler League, maar heeft ook te maken met andere zorgen. De club uit Groesbeek heeft slechts vier spelers vastliggen voor het volgende seizoen.



Het is nog zeer onduidelijk hoe de selectie van Achilles '29 er volgend jaar uit zal zien. Alleen Boy van de Beek, Omid Popalzay, Mart Raterink (allen 2018) en Imran Oulad Omar (2019) staan dan nog onder contract. Dat geldt overigens ook voor coach Eric Meijers. "Zolang we nog aan een zijden draadje hangen, is het lastig om met de selectie van volgend seizoen bezig te zijn", zegt technisch manager Frans Derks tegen De Gelderlander.



"Laat ik vooropstellen dat ik me niet neer heb gelegd bij degradatie. Ik geloof nog in een goede afloop, maar ik steek mijn kop niet drie meter in het zand. We kijken echt wel naar volgend seizoen en moeten binnenkort beginnen met het vormen van de selectie", aldus Derks, die dus een drukke periode tegemoet kan zien.