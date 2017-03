Enrique gelooft in mirakel: "Camp Nou wordt snelkookpan"

15:30 – Door een 4-0 nederlaag in Parijs is FC Barcelona zo goed als kansloos om de kwartfinale van de Champions League te bereiken, maar toch gelooft trainer Luis Enrique nog in een goede afloop. De vertrekkende coach blijft ondanks de slechte uitgangspositie optimistisch.



"We moeten blijven vasthouden aan onze eigen stijl", zegt Enrique in aanloop naar deel twee van de confrontatie tussen Barça en PSG. "Ondanks de stand van zaken zijn we pas op de helft van dit tweeluik. In 95 minuten tijd kan er veel gebeuren, hopelijk pakt het nog positief voor ons uit. Maar we moeten heel veel dingen goed doen, in aanvallend en verdedigend opzicht, willen we nog kans maken tegen zo'n sterke ploeg", realiseert Enrique zich.



"Er is veel gebeurd tussen de eerste en tweede wedstrijd", geeft de trainer van Barça aan. "We spelen nu beter en dat zorgt voor meer optimisme. We weten wat ons te doen staat. We moeten vaak scoren, iets dat we al eerder hebben laten zien. Camp Nou moet een soort snelkookpan worden, het moet exploderen vanaf het begin."