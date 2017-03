Wonder van Wenger blijft uit na uitsluiting Koscielny

22:41 – Arsenal is er niet in geslaagd om op wonderbaarlijke wijze de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De Engelse ploeg mocht na een snelle goal van Theo Walcott tot kort na rust geloven in een stunt tegen Bayern München, maar ging zwaar onderuit na een rode kaart voor Laurent Koscielny. Arjen Robben droeg met een sterk optreden en een goal bij aan de 1-5 zege.



Arsenal wist dat het een mirakel nodig had om de kwartfinale te bereiken na de 5-1 afstraffing in München. Er was één man die een miraculeuze comeback in de tweede confrontatie extra goed kon gebruiken: Arsène Wenger. Een aantal fans lieten rondom de wedstrijd duidelijk merken dat ze de Fransman geen contractverlenging meer gunnen.



De hoop van Wenger op een wonder en revanche op de critici duurde iets meer dan vijftig minuten. In dat deel van de wedstrijd was Arsenal duidelijk de baas op het veld, mede omdat de bezoekers het allemaal wel op halve kracht dachten af te kunnen. Een positieve uitzondering daarop was Arjen Robben, die wel voor gevaar zorgde vanaf de rechterkant.



Robben moest de hoofdrol in het Emirates Stadium voor rust wel laten aan zijn collega aan de andere kant: Theo Walcott. De snelle vleugelflitser was continu dreigend en bleek bovendien over een vlammend schot te beschikken. Zelfs Manuel Neuer was verrast toen de rechtsbuiten de bal vanuit een moeilijke hoek de bal plots hoog in het doel kogelde: 1-0.



Na de openingstreffer was Arsenal nog drie doelpunten verwijderd van een grote stunt en de kansen op meer kwamen er ook wel. Walcott raakte bij een identieke poging het zijnet en Oliver Giroud had zijn vizier bij meerdere kansen niet op scherp staan. Dat gold ook voor Robert Lewandowski die bij een volley in vrije positie niet wist te profiteren van een fraaie pass van Robben.





Een tweede tegengoal had de ploeg van Carlo Ancelotti ook na rust nog aan het wankelen kunnen brengen, maar voordat dat scenario zich ontspon, stond het al gelijk. Laurent Koscielny zag zich genoodzaakt om Lewandowski vast te houden binnen de zestien en zorgde ongewild voor de beslissing. De Franse verdediger moest er af, nadat de scheidsrechter na overleg met zijn zesde man een gele in een rode kaart had veranderd, en zag Lewandowski de penalty te benutten: 1-1.



Na de gelijkmaker was niet alleen alle hoop verdwenen, maar ook de vechtlust van de Engelsen. Robben was de eerste die profiteerde van een slechte uittrap van David Ospina: 1-2. Als beloning kon de Nederlander twintig minuten voor tijd met een gerust hart naar de kant. Zijn vervanger Douglas Costa zorgde met een typische 'Robben-actie' voor de 1-3 waarna Arturo Vidal nog twee keer profiteerde van de capitulatie van de Arsenal-defensie: 1-4 en 1-5.



De tweede afstraffing bezegeld de derde uitschakeling van Arsenal door Bayern in de eerste knock-outfase in de laatste vijf jaar. Dit tweeluik zal voor de bekritiseerde Wenger veruit de pijnlijkste zijn geweest. Ancelotti bereikt voor de twaalfde keer in zijn carrière wel de kwartfinale van de Champions League met een freewheelend Bayern München.