Chapecoense wint eerste internationale duel sinds vliegramp

8:26 – Chapecoense heeft haar eerste internationale wedstrijd sinds de vliegramp eind november vorig jaar gewonnen. De Braziliaanse ploeg was dinsdag (lokale tijd) in de eerste speelronde van de groepsfase van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, in Venezuela met 1-2 te sterk voor Zulia.



Chapecoense speelt pas sinds 2014 op het hoogste niveau in Brazilië, maar bereikte vorig seizoen wel de finale van de Copa Sudamericana, het tweede clubtoernooi van Zuid-Amerika. Op weg naar Colombia voor de eerste ontmoeting met Atlético Nacional in de eindstrijd stortte het vliegtuig met aan boord de selectie en technische staf van de club neer bij de stad Medellin. Hierbij kwamen 71 inzittenden, onder wie negentien spelers en de technische staf, om het leven.



Zes mensen, onder wie de spelers Jackson Follmann, Neto en Alan Ruschel, overleefden de ramp. De twee laatstgenoemden behoorden tot de selectie voor het duel met Zulia. Reinaldo en Luiz Antonio maakten daarin de doelpunten voor Chapecoense, Juan Arango deed in de slotfase iets terug voor Zulia.