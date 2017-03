Hoedt en Toornstra in voorselectie van Nederlands elftal

14:09 – Wesley Hoedt en Jens Toornstra behoren tot de voorselectie van Oranje voor de interlands tegen Bulgarije (25 maart, WK-kwalificatie) en Italië (28 maart, oefen). In totaal heeft bondscoach Danny Blind 27 spelers op de voorlopige lijst gezet voor beide wedstrijden.



Hoedt verruilde AZ in de zomer van 2015 voor Lazio en bij de club uit de Italiaanse hoofdstad is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in het eerste elftal. Hoedt vormt bij de Romeinen vaak met landgenoot Stefan de Vrij, die ook op de voorlopige lijst staat, het centrale verdedigingsduo. Collega-verdedigers Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma zijn vanwege blessures afwezig in de wedstrijden tegen Bulgarije en Italië.



Toornstra maakt de laatste maanden een uitstekende indruk bij Feyenoord, de koploper in de Eredivisie. De middenvelder speelde tot dusver twee interlands van Oranje, die dateren allebei van juni 2013. Ook Tim Krul staat op de shortlist. De AZ-keeper kwam in oktober 2015 tegen Kazachstan voor het laatst uit voor het Nederlands elftal. Daarin liep hij een zware knieblessure op. Maarten Stekelenburg, in de laatste interland tegen Luxemburg nog onder de lat bij Oranje, is gepasseerd. De doelman is zijn plaats in de Everton-basis deze winter kwijtgeraakt.



Bas Dost, Vincent Janssen en Luuk de Jong zijn de spitsen in het voorlopige keurkorps. Blind heeft Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar opnieuw gepasseerd. Wesley Sneijder ontbreekt ook omdat hij niet helemaal fit is. "Ik heb een aantal spelers, onder wie Sneijder, niet op de voorlopige lijst gezet omdat ze op dit moment niet honderd procent fit zijn. En voor het Nederlands elftal is fitheid een vereiste. Voor deze spelers geldt dat we de komende anderhalve week moeten bekijken of het haalbaar is ze op te roepen", aldus Blind in een KNVB-persbericht. Bruno Martins Indi liep afgelopen weekend tegen Middlesbrough een lichte blessure op, maar zit desondanks wel bij de voorselectie.



De voorlopige selectie van Oranje

Steven Berghuis (Feyenoord), Daley Blind (Manchester United), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting CP), Leroy Fer (Swansea City), Wesley Hoedt (Lazio), Vincent Janssen (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (PSV), Rick Karsdorp (Feyenoord), Davy Klaassen (Ajax), Tim Krul (AZ), Jeremain Lens (Fenerbahçe), Bruno Martins Indi (Stoke City), Davy Pröpper (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou), Bart Ramselaar (PSV), Arjen Robben (Bayern München), Marten de Roon (Middlesbrough), Kevin Strootman (AS Roma), Jens Toornstra (Feyenoord), Joël Veltman (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Michel Vorm (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Lazio), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).