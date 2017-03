Torres hervat training bij Atlético na hoofdblessure

14:47 – Fernando Torres heeft voor de eerste keer sinds hij tegen Deportivo la Coruna, een kleine week geleden, een hoofdblessure opliep meegetraind met Atlético Madrid. Zijn Spaanse werkgever doet nog geen mededelingen over wanneer de 32-jarige spits weer inzetbaar is.



Torres botste in de ontmoeting met Deportivo hard met Alex Bergantinos. De Spanjaard moest de daaropvolgende nacht doorbrengen in het ziekenhuis, waaruit hij de volgende ochtend werd ontslagen. Torres was zondag als toeschouwer aanwezig bij de thuiswedstrijd van Atlético tegen Valencia, die zijn club met 3-0 won.



Torres speelde dit La Liga-seizoen twintig duels voor Atlético en maakte daarin vijf treffers.