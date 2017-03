Miedema grijpt naast plaats in sterrenelftal FIFPro

15:37 – Vivianne Miedema heeft naast een plaats in de World XI, het dream team voor voetbalsters over 2016 van spelersvakbond FIFPro, gegrepen. De 20-jarige aanvalster van Bayern München was de enige Nederlandse die tot de 55 genomineerden behoorde.



Miedema zag dat Alex Morgan, Ada Hegerberg en Eugenie Le Sommer de voorkeur kregen voor een plek in de voorhoede. Deze vrouwen zijn alle drie actief voor Olympique Lyon, dat met vijf speelsters in totaal hofleverancier is voor het elftal. Ook verdedigster Wendie Renard en middenveldster Dzsenifer Marozsan van de Franse club werden verkozen.

FIFPro World XI 2016

Hope Solo (VS, geen club); Leonie Maier (Duitsland, Bayern München), Nilla Fischer (Zweden, VfL Wolfsburg), Wendie Renard (Frankrijk, Olympique Lyon); Ali Krieger (VS, Orlando Pride); Dzsenifer Marozsan (Duitsland, Olympique Lyon), Carli Lloyd (VS, Manchester City), Marta (Brazilië, FC Rosengard); Alex Morgan (VS, Olympique Lyon), Ada Hegerberg (Noorwegen, Olympique Lyon); Eugenie Le Sommer (Frankrijk, Olympique Lyon)