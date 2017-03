Marokko wil WK 2026 organiseren met Spanje en Portugal

17:19 – Het zou zomaar kunnen dat het wereldkampioenschap van 2026 het eerste is dat in meerdere continenten wordt gespeeld. Marokko - dat in 1998 voor het laatste WK-deelnemers was - wil maar wat het toernooi organiseren, maar kan het niet alleen. Dus wordt er gekeken naar Spanje en Portugal.



AS stelt dat Spanje – dat het WK van 1982 al organiseerde – wel oren heeft naar een dergelijke samenwerking. Samen met Portugal probeerden ze al het WK van 2018 naar zich toe te trekken, maar de strijd werd toen verloren van Rusland.



De voornaamste concurrentie lijkt er vooralsnog te komen vanuit Noord-Amerika, waar de Verenigde Staten, Mexico en Canada samenwerken aan een bid. De grote vraag is daar echter of het immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump niet de grote spelbreker zal zijn. Tijdens het WK van 2026 zal Trump natuurlijk geen president meer zijn, maar het beleid dat hij in 2020 – wanneer de organisatie toegewezen wordt – voert, zal nog wel van invloed kunnen zijn op de beslissing die de FIFA maakt.