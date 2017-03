Blind: "Veld mag geen excuus zijn voor slecht resultaat"

19:44 – Manchester United is afgereisd naar Rusland voor de achtste finale van de Europa League. Het veld waarop de spelers moeten aantreden is op het moment wel een punt van discussie. Dat er betere ondergronden zijn om op te spelen, ondervond Daley Blind ook tijdens de verkenning.



"Ik ben op het veld geweest en het is niet in allerbeste staat", zegt de verdediger op de persconferentie. "Misschien dat het wel zijn invloed heeft op het niveau van de wedstrijd, maar wat het resultaat betreft mag het geen excuus zijn. We zijn hier maar voor een dingen: de wedstrijd spelen en proberen te winnen."



"Maar we snappen dat het een strijd over twee duels is, dus dat we slim moeten zijn en ons durven aan te passen als de wedstrijd daar om vraagt. We kunnen het altijd nog thuis afmaken in de return. Maar onze intentie is om hier te winnen en zeker om een uitdoelpunt te maken", aldus Blind.